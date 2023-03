L'uomo in più per il finale di stagione: Raspadori verso la panchina contro il Milan

A Castel Volturno si inizia a pensare seriamente al match di A con il Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Castel Volturno si inizia a pensare seriamente al match di A con il Milan, scrive la Gazzetta dello Sport in merito a Raspadori che "va verso il recupero, ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo e quindi ha messo nel mirino un posto in panchina contro i rossoneri. L’attenzione dello staff medico e di quello dei preparatori è tutta concentrata sull’ex del Sassuolo che ha perfettamente rispettato i tempi di recupero che erano stati ipotizzati dal dottor Canonico.