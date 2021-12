La chiara regola sul fuorigioco che molti fingono di non conoscere

Tante polemiche per il gol annullato a Kessié, eppure ieri è stato semplicemente rispettato il regolamento. Riportiamo testulmente cosa c'è scritto nel regolamento ufficiale dell'AIA - regola 11 - sul fuorigioco: "Un calciatore in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato da un suo compagno deve essere punito soltanto se viene coinvolto nel gioco attivo:

• interferendo con il gioco, giocando o toccando il pallone passato o toccato da un compagno oppure

• interferendo con un avversario impedendogli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone, ostruendogli chiaramente la linea di visione, o contendendogli il pallone, o tentando chiaramente di giocare il pallone che è vicino quando questa azione impatta sull’avversario, o facendo un’evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell’avversario di giocare il pallone".

Esattamente quello che è successo ieri: Giroud è in fuorigioco, da terra prova a giocare la palla quindi 'interferisce con un avversario' (Juan Jesus) e gli contende il pallone. Da regolamento, il gol è stato giustamente annullato. Il resto lo lasciamo ai tifosi.