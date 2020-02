La classe di Ranieri in conferenza: "Mi dispiace tanto per i cori, mi scuso con tutti i napoletani"

23.04 - Sconfitta interna per la Sampdoria che, dopo aver rimontato due gol, è stata battuta 4-2 dal Napoli. Fra pochi istanti il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri analizzerà la gara in conferenza stampa. Di seguito le parole tratte da Tmw

23.13 - Claudio Ranieri entra nella sala stampa. Inizia la conferenza.

La sconfitta col Napoli.

"Peccato, abbiamo fatto una partita gagliarda e volitiva ma quando sbaglia contro una grande squadra il dazio da pagare è alto. Complimenti a loro e complimenti a noi. Peccato che i cambi non ci hanno permesso di schermare Elmas".

Sul primo gol, il fumogeno ha distratto Audero.

"Non ho parlato con i ragazzi, non so il fumogeno. Sapevamo che era lui il punto di riferimento sui cross e dovevamo essere più arcigni sulla marcatura".

Il palo di Ramirez.

"Credo che abbia fatto la cosa più giusta. C'erano Meret e un altro giocatore a terra e lui ha colpito nel modo più giusto. Peccato che era il piede destro e non il sinistro".

Maroni?

"Gli avevo detto che in possesso del Napoli non doveva toccare palla Demme. E' un ragazzo. è andato in giro per il campo".

A Torino con che spirito?

"Con lo stesso spirito. Speravo che nel nostro fortino di fare punti, non ci siamo riusciti. Questa è una sconfitta che ci può stare ma c'è anche stata la prestazione della squadra. Andremo a Torino positivi sapendo che il Toro non è quello delle ultime prestazioni. Noi stiamo sempre con l'acqua sul filo delle labbra e quando ci abbassiamo anneghiamo".

I cori contro Napoli?

"Mi dispiace tantissimo. Sono molto legato a Napoli e ho molti amici. Noi siamo bravi e mi dispiace. Chiedo io scusa a tutti i napoletani. I sampdoriani sono molto bravi e forse si sono sfogati con l'arbitro con quei cori che non c'entrano niente".

O la Samp non subisce gol o ne subisce tanti?

"E' la legge del tutto e del nulla. Capita. Ci sono delle situazioni in cui non siamo concentrati o determinati. Non me lo spiegare perchè a volte siamo super bravi e altre è come se dobbiamo subire per poi reagire. Ma perchè? Dopo abbiamo iniziato a fare i movimenti dietro come facciamo in settimana. Ma perché li facciamo sul 2-0?".

23.22 - Termina la conferenza stampa di Claudio Ranieri dopo la sconfitta interna contro il Napoli.