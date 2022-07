La Curva B annuncia: "Ci abboniamo! Vediamo se vogliono cancellare il tifo popolare per sempre..."

Scelta a sorpresa della Curva B. Per i suoi 50 anni, il tifo organizzato azzurro ha deciso di sottoscrivere l'abbonamento e tornerà a cantare.

Scelta a sorpresa della Curva B. Per i suoi 50 anni, il tifo organizzato azzurro ha deciso di sottoscrivere l'abbonamento e tornerà a cantare. Di seguito il comunicato diramato dal gruppo 'Ultras Napoli 1972': “Con il presente comunicato mettiamo a conoscenza gli amici con cui abbiamo condiviso tanti anni di curva, la nostra scelta di abbonarci e quindi di adempiere quegli atti burocratici oramai privi delle discriminanti passate per poterlo fare.

[...] Proprio per tenere fede a quella fiamma che scaldò i cuori dei primi pionieri del tifo azzurro che oggi scegliamo di mettere da parte quelle remore legate a leggi inique e repressive e ritornare al fianco delle nostre amate casacche in ogni modo e in ogni dove. Non rinneghiamo la battaglia di trincea fatta in questi lunghi tredici anni ma è giunto il tempo di uscire da esse ed andare all’assalto frontale, affrontando il fuoco nemico di leggi ancora più dure, il regolamento d’uso se usato con perfidia dai padroni del carro, può cancellare per sempre ogni traccia di tifo popolare, allora vogliamo difendere quello spazio con i denti fino all’ultimo centimetro. Vogliamo inoltre passare il testimone di quegli ideali alle nuove generazioni danneggiate dalle numerosi contrapposizione di questi ultimi anni e far fiorire in loro il germoglio della pura passione…“.