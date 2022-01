La domanda che tutti si stanno facendo su Ghoulam

Centottanta minuti in quattro giorni dopo quattordici in quattro mesi. La domanda, ricorrente, è anche banale: perchè questo Ghoulam non ha trovato spazio con Gattuso prima e con Spalletti poi? Il doppio infortunio lo ha condizionato penalizzandone la carriera, vero, ma tra l'essere titolare fisso - come Di Lorenzo - e scomparire dai radar, come gli era successo, c'è una splendida via di mezzo che è la costante ricerca della miglior condizione.

Invece l'algerino era stato messo in un angolo, in attesa della scadenza di contratto, era diventato quasi un peso, non giocava mai nonostante a sinistra, di ruolo, ci fosse solo Mario Rui. L'emergenza, come spesso accade, è diventata opportunità. Ghoulam, in due partite, con Juventus e Sampdoria, ha dimostrato di poter partecipare alla vita agonistica del Napoli, può essere una valida alternativa al quale riservare ogni tanto una gara da titolare e non pochi minuti a risultato ormai acquisito.