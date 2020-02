La gioia social di Mertens: "Non potevo immaginare ritorno migliore! È dura star fuori a guardare..."

"Non potevo immaginare modo migliore per rientrare in campo e dare il mio contributo". Così scrive su Instagram Dries Mertens, tornato in campo e subito in gol nella trasferta vittoriosa del Napoli a Genova. Il belga affida ad un post su Instagram le sue sensazioni: "È stata dura restare fuori a guardare, ringrazio lo staff medico e tutti quelli che mi hanno dato una mano per tornare a fare quello che mi riesce meglio!".