La grande differenza tra Gattuso e Fonseca

Il futuro di Gennaro Gattuso è già deciso: a fine stagione andrà via dal Napoli. Nonostante la grande vittoria degli azzurri a Roma, le ultime brillanti partite disputate e la possibilità concreta di centrare la qualificazione Champions, le strade si separeranno.

Destino simile, forse, quello dell'allenatore della Roma Paulo Fonseca. Il futuro del portoghese, in discussione sin dall’inizio della stagione, sembra essere lontano dalla capitale. Il nome di Fonseca, negli ultimi giorni, è accostato anche alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Il rinnovo automatico scatterebbe con la qualificazione in Champions che - almeno in campionato - diventa difficile soprattutto alla luce degli scontri diretti. A questo proposito, il big match di ieri tra Roma e Napoli, ha messo in risalto una grande differenza tra il tecnico azzurro e quello giallorosso.

Infatti, considerando solo gli incroci tra le prime sette squadre attualmente in classifica, solo l'Inter (18 in 9 match) ha guadagnato più punti del Napoli di Gattuso (15 in 9 gare). La Roma, invece, ha raccolto solo 3 punti in 9 match, almeno 8 in meno di qualsiasi altra squadra. Il raggiungimento del quarto posto passa soprattutto dalla continuità, ma, vista la bagarre per il piazzamento Champions, questo dato favorevole a Gattuso può essere sicuramente importante.