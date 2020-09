La griglia di Sconcerti boccia il Napoli: "Da sesto posto, non pronto al grande salto"

Un Napoli da terza fila nell'ipotetica griglia di partenza stilata da Mario Sconcerti. Sono da sesto posto gli azzurri secondo la previsione fatta nell'editoriale pubblicato dal Corriere della Sera in edicola: "Juventus e Inter sono le migliori, anche se stanno vivendo un mercato complesso" scrive Sconcerti, che spiega i propri dubbi sul Napoli.

Juventus e Inter sono le migliori, anche se stanno vivendo un mercato complesso. Una cosa è l’Inter con Vidal e Kantè, altra una con Nainggolan e Brozovic. Ho solo un dubbio sull’Atalanta: corre da tre anni, sorprende gli altri e se stessa, ma non trattiene tra le mani niente. Se non vinci quando devi, il rischio è non farlo più. Osimhen è un contropiedista eccezionale, se ha spazio è quasi infermabile, ha più difficoltà in area. Alla fine servirà ancora Mertens. Non vedo un Napoli pronto a un grande salto.