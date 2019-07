La lettera di Elmas: "Vi prometto che darò il massimo e che vinceremo! Che onore essere allenato da Ancelotti"

Lunga ed emozionante lettera del nuovo acquisto azzurro Elmas attraverso il suo profilo Instagram: “Sono molto felice di venire a Napoli e di far parte di questa famiglia. Sono felice di essere venuto in uno dei migliori club del mondo e lavorerò con uno dei migliori allenatori della storia del calcio, il signor Carlo Ancelotti. Sono molto grato alla società guidato da Aurelio De Laurentiis che mi ha permesso di venire a Napoli. Sono molto felice di far parte di questo grande club con una grande storia e tradizione e di giocare insieme a giocatori di grande classe da cui posso imparare molto. Saluti speciali che voglio inviare ai tifosi del Napoli perché so che sono tra i fan più fedeli del mondo e voglio promettere loro che darò sempre il massimo per questa maglia e insieme avremo molti momenti felici e che saranno soddisfatti con molti titoli”.