La moviola della Gazzetta: "Che abbaglio: c'era rigore su Milik, Giuia ignora segnalazioni del Var"

Abbaglio al Var. Titola così la Gazzetta dello Sport sulla moviola di Napoli-Lecce, dove tiene chiaramente banco l'episodio che ha visto protagonista Arek Milik in area del Lecce al minuto 73'. Secondo la rosea, le immagini, che il Var Abisso non fa rivedere al collega in campo, mostrano che Donati colpisce Milik in un contatto con piede e poi caviglia che non lascia dubbi e che andava sanzionato chiaramente con il calcio di rigore in favore del Napoli.

Il quotidiano spiega: "Giua viene tratto in inganno dalla caduta più che accentuata del polacco, ma è qui che chi è all’auricolare deve invitarlo al monitor. E invece, dopo un breve colloquio, l’arbitro tira dritto con una decisione che lascia più di un dubbio per un rigore non valutato".