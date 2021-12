La promessa di Politano: "Non siamo finiti e lo dimostreremo! Perdere così fa male..."

E' un Matteo Politano agguerrito dopo la sconfitta contro lo Spezia, la terza consecutiva tra le mura amiche per il Napoli. L'esterno offensivo azzurro ha affidato ad un post su Instagram una promessa per i tifosi in vista della ripresa del campionato il prossimo anno: "Perdere così fa male, visto che abbiamo provato a vincerla in tutti i modi. Ma non siamo finiti. E lo dimostreremo".