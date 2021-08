La reazione di ADL al gol di Insigne con l'Ascoli

Aurelio De Laurentiis ha assistito all'amichevole con l'Ascoli in tribuna accanto alla moglie Jacqueline. Ha vissuto il match in modo pacato. Al gol di Insigne, mentre la moglie esultava applaudendo al rigore trasformato, il presidente del Napoli è rimasto immobile, poi ha girato lo sguardo in direzione dei distinti coi tifosi che intonavano il coro 'Lorenzo, Lorenzo' per diversi secondi. De Laurentiis sa bene da che parte sta la tifoseria del Napoli. Insigne è un riferimento per molti tifosi e sulla tematica rinnovo di contratto le posizioni della piazza sono chiare.