La strana giornata di Demme: può essere titolare, poi può finire fuori dalla lista

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pure Diego Demme, che potrebbe giocare dall'inizio all'Olimpico, vive una strana vigilia: dopo l’arrivo di Dendoncker – convocato e disponibile in panchina – secondo Repubblica rischia di finire fuori dalla lista dei 25 in campionato, ma intanto vuole dare il massimo contro la Lazio. Poi da domani penserà al suo futuro: sei mesi ai margini (a giugno si svincola dal Napoli) oppure la possibilità di rilanciarsi, qualora arrivasse in extremis un’offerta convincente