La super-occasione (di nuovo) in emergenza: Spalletti senza 5 titolari e con 2 big a rischio

La gara di Cagliari può diventare un bivio stagionale. Il pari del Milan ed il ko interno dell'Inter (che ha comunque una gara in meno), offrono al Napoli la possibilità di rilanciare ulteriormente le proprie ambizioni e riconquistare quella prima posizione persa ad inizio dicembre col ko con l'Atalanta in un'incredibile emergenza durata poi fino a gennaio inoltrato. Al Napoli di Spalletti in ogni caso il merito di aver superato avversità di ogni tipo fino a costruirsi questa opportunità (con quattro vittorie e due pareggi, contro Juve e Inter, in questo 2022).

Avversario da non sottovalutare

Il compito non sarà di certo agevole contro il Cagliari dell'ex Mazzarri, in uno stadio in cui la rivalità più forte (e mai nascosta) è proprio contro il Napoli, ma soprattutto contro una squadra finalmente rigenerata dall'ex Mazzarri e reduce da 5 risultati positivi nelle ultime 6 gare (l'unico ko in questo 2022 contro la Roma). Il Cagliari come il Barça, ha provato ad estremizzare venerdì Spalletti in un'intervista, per alzare l'attenzione della squadra per un impegno che cade tra le due sfide ai catalani e quindi con tutte le ricadute sul piano del dispendio fisico e mentale che ne derivano.

Infortuni negli stessi ruoli: è emergenza

Dopo Lozano, Politano, Anguissa, Lobotka e Tuanzebe, Spalletti ieri ha perso anche Insigne per un affaticamento, ma il problema è gestire i giocatori non al meglio come Fabian e Osimhen. Il tecnico dovrà lanciare Ounas (che non ha i 90') e deve decidere se rischiare Fabian (con Demme) oppure arretrare Zielinski, ma a quel punto sarebbe costretto a schierare in attacco sia Mertens che Petagna, perdendo un cambio offensivo. Ieri è stato provato anche Mario Rui a centrocampo (a sinistra a quel punto agirebbe Juan Jesus), ma non sembra la soluzione favorita dall'inizio.