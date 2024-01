Lazio-Napoli, emergenza clamorosa per Mazzarri: da Simeone a Kvara, quanti assenti

Emergenza totale, ora, per il Napoli, in vista della Lazio. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Spor

Emergenza totale, ora, per il Napoli, in vista della Lazio. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Adesso il mago Walter deve mettere mano al manuale dei trucchi e trovare una magia per andare a Roma a giocarsi quantomeno alla pari la sfida Champions con la Lazio. Senza Kvara, Simeone e Cajuste squalificati, senza Osimehn e Anguissa in Coppa d’Africa, senza Olivera che sarebbe stato fondamentale ieri, visto il problema al piede di Mario Rui. Eppure il Mazzarri visto a Riad ha stupito per le idee e per il coraggio".