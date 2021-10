Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli: torna Zielinski, solo 2 cambi?

Tra il Napoli e la decima vittoria in campionato, che potrebbe valere tanto in termini di classifica considerando Roma-Milan, c'è la Salernitana in un derby regionale atteso probabilmente da una vita dalle parti di Salerno. Gli incroci nella massima serie, infatti, sono ridotti alle due gare (pareggiate entrambe) che risalgono alla stagione 1947/48. La squadra di Spalletti non dovrà innanzitutto sottovalutare la formazione di Colantuono, reduce dal successo sul campo del Venezia, favorito da una superiorità numerica, ma che testimonia comunque una crescita rispetto alle scorse giornate. Anche perché la Salernitana potrà contare su due giorni in più di riposo, avendo giocato martedì, mentre il Napoli scenderà in campo appena due giorni e mezzo dopo la sfida col Bologna.

Le ultime sulla Salernitana

Colantuono senza gli infortunati Capezzi, Bogdan, Ruggeri e Coulibaly mentre è rientrato dopo la negatività Veseli ma non è pronto ancora per iniziare da titolare. Davanti a Belec in difesa ci saranno Strandberg e Gyomber (favorito su Gagliolo) con Zortea e Ranieri ai lati. A centrocampo Obi, Di Tacchio e Kastanos mentre Ribery agirà più avanti alle spalle dell'attacco pesante composto da Bonazzoli e Djuric (favorito su Simy e Gondo), ma non si esclude un atteggiamento un po' più coperto.

Le ultime sul Napoli

Il 3-0 al Bologna al 60', gestendo la partita a ritmi più bassi ed anticipando alcuni cambi, può aver ridotto il dispendio d'energie anche se si giocherà solo due giorni e mezzo dopo. Spalletti dovrebbe rilanciare Politano a destra, con Insigne a sinistra (risparmiato nella mezz'ora finale) e Osimhen di punta. A centrocampo nel finale è stato risparmiato Anguissa, ma Demme insidia uno tra l'ex Fulham e Fabian. In difesa solite scelte ed il dubbio è legato al recupero di Mario Rui con Juan Jesus pronto all'occorrenza.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Djuric, Bonazzoli. All. Colantuono

Ballottaggi: Gyomber-Gagliolo 55%-45%, Djuric-Simy 60%-40%

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Ballottaggi: Fabian-Demme 55%-45%, Mario Rui-Juan Jesus 60%-40%, Ospina-Meret 60%-40%

ARBITRO: Fabbri (Tegoni-Vecchi, IV: Pezzuto, Var: Banti, Avar: Alassio)

DOVE VEDERLA. Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net