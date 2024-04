Legale ADL: "Nessuna accusa a Giuntoli, ha parlato di un dato oggettivo! Ecco la sua posizione"

Fabio Fulgeri, il legale che insieme a Lorenzo Contrada difende il presidente Aurelio De Laurentiis nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze fittizie

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Fulgeri, il legale che insieme a Lorenzo Contrada difende il presidente Aurelio De Laurentiis nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze fittizie, all'indomani dell'audizione del patron in Procura è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Confermo che è stata una scelta difensiva volta a chiarire la posizione del presidente. E' un dato oggettivo che il Napoli non abbia bisogno di fare plusvalenze, il bilancio è noto a tutti ed è un bilancio assolutamente in regola. Non c'era bisogno di nessun artifizio per l'iscrizione al campionato italiano.

Noi cerchiamo di dimostrare che l'ipotesi di reato iniziale è infondata. Non c'era nessuna necessità di gonfiare i valori per favorire la società sotto il profilo patrimoniale e sotto il profilo sportivo. Auspichiamo che non ci sia il rinvio a giudizio. La posizione della società è corretta e legittima.

Cosa rischierebbe il Napoli e la sua dirigenza in caso di rinvio a giudizio? Di essere sottoposti a una valutazione di un giudice penale, il giudice dell'udienza preliminare. Ma noi speriamo in un'archiviazione. Se ha detto che la trattativa l'ha portata avanti Giuntoli? I giornalisti utilizzano spesso dei titoli così. Non è stato assolutamente accusato Giuntoli. Ha parlato di un dato oggettivo, dicendo che la trattativa sportiva è stata portata avanti dal funzionario del club nelle trattative sportive".