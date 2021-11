Leicester vince, col pari il Napoli è fuori dall'Europa League: tutte le combinazioni

Il Leicester ha battuto il Legia. Per qualificarsi il Napoli deve battere gli inglesi, ma potrebbe non bastare per arrivare primo e garantirsi l’accesso diretto ai sedicesimi di Europa League. Infatti se lo Spartak vincesse a Varsavia arriverebbero Napoli e russi a pari punti a 10, con questi ultimi primi per via degli scontri diretti. Col pari azzurri comunque eliminati, ricorda La Gazzetta dello Sport.