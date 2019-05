L’entourage di Castagne: "Trattativa col Napoli ancora viva". Il giocatore attende l'ok dell'Atalanta

In merito all’intervista rilasciata dall’agente Ulisse Savini ai taccuini del giornale online ‘Cittàceleste‘, la redazione di Gonfialarete.com ha contattato in esclusiva il vero agente belga di Timothy Castagne. Savini, che al sito di Roma ha dichiarato che Castagne resterà al 100% all’Atalanta, ha effettivamente un mandato e quindi diritto di parlare di Castagne, ma non nella trattativa con il Napoli, che l’entourage belga del calciatore segue in maniera diretta senza avvalersi di intermediari. Dall’entourage del giocatore dell’Atalanta, che ci ha chiesto di non pubblicare nomi e che è composto da familiari del calciatore, abbiamo raccolto alcune informazioni importanti e soprattutto un virgolettato: “Se ci saranno condizioni che soddisferanno tutte e tre le parti, ossia noi, il Napoli e l’Atalanta, allora Castagne potrà ancora trasferirsi in azzurro. Per questo aspettiamo prima di poter dire che l’ipotesi Napoli sia tramontata. A oggi resta un’opzione“.

Secondo ancora quanto racconto in esclusiva dalla redazione di “Si gonfia la rete”, l’Atalanta valuta il giocatore, che ha come noto un’intesa sulle cifre con il Napoli, circa 20 milioni di euro. Il prezzo è cresciuto ulteriormente in seguito alla qualificazione in Champions della Dea. Il Napoli dovrà quindi convincere il club bergamasco a cedere, ma qualora ci riuscisse, Castagne – altro che restare al 100% – sarebbe ben felice di trasferirsi in azzurro.

Trovare un accordo con l’Atalanta non è però l’unico scoglio da superare, il Napoli ha anche il problema delle cessioni: secondo quanto ci risulta, Giuntoli avrebbe chiesto a Castagne di aspettare, comunicandogli che dopo l’arrivo di Di Lorenzo il reparto terzini è affollatissimo e il Napoli dovrà prima vendere Hysaj e forse addirittura Malcuit. Castagne non può restare impassibile dinanzi al corteggiamento del Napoli e secondo quanto raccolto sempre in esclusiva dalla nostra redazione, lunedì è previsto un incontro tra l’agente belga del giocatore e il DS dell’Atalanta Sartori, in cui Castagne si aspetta di capire se c’è margine per trasferirsi a Napoli oppure, qualora non ci fosse, se ci fosse almeno la possibilità di rivedere le cifre del contratto attualmente in essere con l’Atalanta. Rinnovo che a quel punto si renderebbe indispensabile, non solo per logiche e abitudini di mercato, ma anche perchè l’esterno ha una scadenza di contratto molto vicina (30 giugno 2020).