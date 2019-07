LIVE - Dimaro, Day 12: seduta mattutina, azzurri in palestra

Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

10.15 - Lunga fase in palestra con alcuni azzurri impegnati sulle cyclette ed altri all'esterno che svolgono esercizi sull'equilibrio

10.05 - La squadra è in palestra, prime esercitazioni sulla pista d'atletica prima di cominciare a fare sul serio.

10.00 - Tanti applausi per Ancelotti, con coro: "Olè olè olè Carlo, Carlo". Lui alza le mani per ringraziare tutti e poi si incammina verso la palestra.

9.58 - Ecco i primi giocatori ad entrare in campo, ovazione per Insigne e per il solito Mario Rui che ormai è l'idolo di Carciato.

9.30 - Primi azzurri in palestra mentre continuano a riempirsi anche oggi le tribunette.

benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nel dodicesimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. A breve inizierà la seduta degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti.