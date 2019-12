LIVE - Primavera, Genoa-Napoli 0-0: rigore negato agli azzurrini

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

21' - Disimpegno errato del Napoli, Zennaro si inserisce ma la conclusione viene deviata e la difesa allontana.

20' - Punizione dalla trequarti messa in mezzo, ottima uscita di Idasiak

18' - Proteste del Napoli: cross di Palmieri e tocco di braccio, ma l'arbitro fa proseguire. Dal replay il tocco sembra esserci tutto.

16' - Marrazzo ci prova da fuori, palla centrale per il portiere. Primo tiro della gara.

13' - E' il Napoli a provare a fare la partita con il bisogno di punti che è evidente dal ritmo dato a questo inizio gara.

10' - Azione insistita di Palmieri dalla sinistra, ma il pallone non trova fortuna al centro dell'area.

8' - Incursione di Labriola, forse egoista nella circostanza che va a sbattere sulla difesa di casa.

5' - Si vede il Genoa in avanti, calcio d'angolo su cui gli azzurri fanno buona guardia.

3' - Il Napoli prova ad imprimere ritmi alti alla gara e per ora agisce in proiezione offensiva.

1' - INIZIATA LA GARA

14.35 - Squadre in campo

14.00 - Il Napoli Primavera di Roberto Baronio, fanalino di coda in classifica, è chiamato oggi a dare una sterzata alla propria stagione contro il Genoa, formazione di spessore al momento al terzo posto in classifica. Quattro punti di distanza dalla zona salvezza, tutto ancora ribaltabile per gli azzurrini. Di seguito le formazioni ufficiali:

Genoa: Vodisek, Gasco, Lisboa, Raggio, Verona, Serpe, Masini, Eboua, Klimavicius, Zennaro, Moro. Panchina: Drago, Dellepiane, Piccardo, Dumbravanu, Da Cunha, Conti, Ruggeri, Cenci, Besaggio, Buonavoglia, Montaldo, Diakhate.

Napoli: Idasiak; Zanoli, Manzi, Senese; Vrikkis, Marrazzo, Labriola, Mamas, Zedadka; Palmieri, Sgarbi. Panchina: Daniele, Zanon, D’Onofrio, Esposito, Vrakas, D’Amato, Cioffi, Mancino, Vianni.