LIVE - Primavera, Napoli-Sassuolo 1-1: pareggio meritato degli azzurrini

Il Napoli Primavera affronterà il Sassuolo per la terza giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION

11.51 - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo sull'1-1: dopo un buon avvio del Sassuolo trovando il goll, poi è stata ottima la reazione del Napoli che ha trovato il pareggio e preso anche in mano il controllo del pallone per lunghe fasi.

45' - Quattro di recupero

43' - Ammonito anche Gioielli per una spinta, un po' fiscale qui l'arbitro

40' - Giallo per Loeffen su Acampa che era andato via in velocità

35 ' - Napoli che tiene molto meglio il campo e soffre poco in questa fase

32' - GOL DEL NAPOLI! SPAVONE! Pareggiano gli azzurrini con Barba che lancia Spavone che sfrutta l'uscita avventata del portiere per punirlo con un pallonetto

29' - Reazione di Lamine dopo una spallata a palla lontana di un giocatore neroverde.

22' - Napoli che solo dopo lo schiaffo incassato prova a prendere in mano la partita

19' - Reazione del Napoli ma una serie di palloni al centro non hanno fortuna

16' - GOL DEL SASSUOLO! Troppa libertà per la discesa di Pieragnolo che poi incrocia il tiro e batte Boffelli

14' - Deviato in angolo un tiro molto pericoloso degli ospiti, meglio il Sassuolo in questo inizio di gara

10' - Al tiro il Sassuolo dopo una sponda dalla sinistra ma la conclusione è decisamente imprecisa.

8' - Subito in campo il neo-acquisto Lamine

7' - Infortunio purtroppo grave alla caviglia per Marchisano, dolorante, che esce in barella.

5' - Gioco fermo per un infortunio rimediato da Marchisano

11.02 - INIZIATA LA GARA!

10.45 - NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Nosegbe, Obaretin; Marchisano, Gioielli, Iaccarino, Acampa; Spavone, Marranzino; Pesce

I convocati di Frustalupi: Acampa, Barba, Boffelli, D’Avino, De Pasquale, Giannini, Gioielli, Iaccarino, Lamine, Lettera, Lorusso, Marchisano, Marranzino, Mazzone, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Pontillo, Russo, Sahli, Spavone, Turi.