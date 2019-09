LIVE - Primavera, Napoli-Torino 1-0 (28' Vrakas): Ci saranno quattro minuti di recupero

Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

93' - Ammonizione per Mamas

92' - Chance su palla inattiva per il Torino ma il tiro di Moreo finisce alto

90' - Saranno 4 minuti di recupero

88' - Torino che prova gli ultimi assalti alla ricerca del pareggio ma il Napoli dimostra un'ottima organizzazione difensiva

86' - Altro calcio d'angolo per il Napoli ma il Torino respinge

84' - Esce Palmieri entra Cioffi, talento 2001 molto interessante. Fa parte dell'under 17 ed era stato richiesto dal Cagliari nell'affare Barella

83' - RAUTI! Ottima manovra del Torino che arriva al traversone dalla fascia destra, Rauti colpisce al volo ma non inquadra la porta

82' - Napoli che continua con una pressione alta costringendo il Torino a sbagliare

80' - VRAKAS! Che occasione per il greco, sugli sviluppi di un calcio d'angolo si ritrova solo a tu per tu con il portiere granata che blocca in due tempi

78' - PALMIERI! Bel tiro dell'attaccante azzurro ma il portiere granata dice ancora di no

77' - Partita che sta diventando molto spezzettata, tanti falli al centrocampo da parte di entrambe le squadre

76' - Escono Sgarbi e Manzi, entrano Vrikkis e D'onofrio

73' - Torino che arriva con facilità al cross sul lato sinistro. Napoli che continua a difendersi provando ad agire in contropiede

70' - SENESE! Buon pressing della squadra azzurra da cui nasce un calcio d'angolo, Senese in mischia prova a calciare ma il tiro viene deviato e il portiere del Torino ha vita facile

69' - Scorre il tempo, Napoli ancora avanti sul Torino grazie all'eurogol di Vrakas

67' - Buon azione sulla asse Sgarbi - Zanoli, Napoli che prova ad alzare un po il baricentro

66' - Altra grande chiusura di Senese, Napoli che si difende

65' - MOREO! Occasione per il Torino, Moreo stacca bene ma Idasiak si fa trovare pronto

63' - Esce Labriola, dentro Marrazzo

60' - Squadre che si allungano, intanto problemi fisici per Labriola

59' - Esce Iago Falque, entra Moreo

58' - Ottimo attacco alla profondità di Rauti, bravissimo Senese a chiudere

57' - Si accendono gli animi, ammonito il difensore granata Ghazoini

55' - Ammonito Senese. Punizione per il Torino che non sortisce effetti

53' - PALMIERI! CHE OCCASIONE! Errata lettura della difesa granata Palmieri dopo un bellissimo assist di Sgarbi prova il tiro a giro, grandissima parata del portiere del Torino

52' - Punizione per il Napoli dalla trequarti esce sicuro il portiere del Torino

51' - Altro calcio d'angolo per il Torino ma Idasiak esce sicuro e blocca

49' - Secondo tempo che è iniziato sula falsa riga del primo. Torino che cerca il pareggio, Napoli che agisce di contropiede

47' - Non ci sono stati cambi da parte dei due allenatori

46' - Subito calcio d'angolo per il Torino che non da effetti

12.01 - Si riparte!

11.48 - FINE PRIMO TEMPO! Partita molto godevole, Napoli che grazie alla prodezza di Vrakas, su punizione magistrale, è sull' 1-0. Torino che sul finire di primo tempo ha sfiorato il gol del pareggio, ma anche di subire il 2-0 dagli azzurri, velenosissimi in contropiede.

44' - PALMIERI! CHE OCCASIONE. Azzurri vicinissimi al raddoppio prima con Sgarbi e poi con Palmieri che da pochi passi non riesce a fare gol

43' - RAUTI PALO! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i granata, Rauti si gira in area di rigore e colpisce il palo

41' - CHE OCCASIONE PER SGARBI! Svarione difensivo del Torino, Sgarbi non ne approfitta e sbaglia tutto

39' - IAGO FALQUE! Palla recuperata sulla trequarti dal Torino. Iago Falque trova lo spazio per calciare con un diagonale che sfiora il palo

36' - Partita che resta equilibrata, Torino alla ricerca del pareggio, Napoli che agisce di contropiede

33' - PALMIERI! Grandissima parata del portiere del Torino sul tiro del calciatore azzurro, sarà calcio d'angolo

31' - IAGO FALQUE! Risponde subito il Torino con Iago Falque che calcia dal limite e sfiora il palo

28' - VRAKAS!! GOL FANTASTICO DEL NAPOLI!! Punizione magistrale del greco, il portiere non può fare nulla.

25' - Cartellino giallo per il capitano del Torino Onisa, brutto fallo per l'attaccante granata

22' - Dopo una partenza un po' timorosa il Napoli è salito in cattedra. Gli azzurri cominciano a macinare gioco

21' - Palmieri attacca bene la profondità, Celesia però intercetta con una mano e viene ammonito

20' - LABRIOLA! Gran tiro del centrocampista azzurro che sfiora il palo, buona occasione per il Napoli

18' - Proteste del Napoli per un fallo di mano in area di rigore del Torino, per l'arbitro non c'è nulla

15' - Il Napoli prova a svegliarsi ma Zanon sbaglia il passaggio e fallisce una buona occasione

13' - Il Torino continua a spingere, Napoli costretto a difendersi

7' - Torino ancora pericoloso dagli sviluppi di palla da fermo. Napoli che subisce la pressione granata

2' - IAGO FALQUE! Subito pericoloso il Torino. Direttamente dagli sviluppi di un corner Iago Falque ha colpito la traversa.

11.00 - PARTITI! E' iniziata Napoli - Torino!

10.57 - Squadre in campo davanti un centinaio di spettatori. Napoli con la divisa mimetica da trasferta, classico completino per il Torino

10.40 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Zanoli, Senese, Manzi; Zanon, Mamas, Labriola, Vrakas, Zedadka; Palmieri, Sgarbi. A disp.: Mancino, Daniele, Costanzo, Vrikkis, D'Onofrio, Potenza, Virgilio, Esposito, Marrazzo, Ceparano, Cavallo, Cioffi. All.: Baronio.

TORINO: Trombini, Ghazoini, Celesia, Singo, Sportelli, Ricossa, Greco, Sandri, Rauti, Iago Falque, Onisa. A disp.: Lewis, Siniega, Enrici, Tesio, Bongiovanni, Michelotti, Rotella, Garetto, Moreo, Kone, Ibrahimi, Bucri. All.: Sesia.

Amici di Tuttonapoli.net benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Torino, prima giornata del campionato Primavera 1. Esordio per gli azzurrini contro Iago Falque che giocherà coi granata dopo essere rientrato da un infortunio.

I convocati di Baronio: Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A., Manzi, Marrazzo, Palmieri, Potenza, Senese, Sgarbi, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.