Lozano ko, dal Messico accusano Panama: "L'hanno preso a calci fino a quando è uscito in barella"

Non manca la rabbia in Messico per i tanti falli subiti da Hirving Lozano, costretto ad abbandonare al 64' il match contro Panama vinto per 3-1. Lozano è stato preso a calci da Panama - scrive il quotidiano messicano Mediotiempo - fino a quando ha alzato bandiera bianca uscendo in barella. Lozano è rimasto a terra tre minuti, ha provato a proseguire dopo un pestone in seguito ad un'entrata, ma poi dopo qualche passo si è di nuovo accasciato chiedendo il cambio.