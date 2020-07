Lozano show, i quotidiani: "Spacca la partita e costringerà il Napoli a rivedere i piani del mercato!"

Grande prova di Hirving Lozano contro il Genoa. Pochi minuti per essere decisivo con la rete da tre punti per la sua squadra. Voti alti dai quotidiani.

GAZZETTA 7 - "Meriterebbe maggiore continuità, adesso che ha ritrovato la voglia di fare. Entra e dopo 2' segna il gol vincente".

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 - "Costringerà a rivedere i piani del mercato: uno come lui, al di là del gol, non si lascia andar via senza rifletterci. Ha uno scatto alla Carl Lewis e spacca la partita e anche il Genoa".

TUTTONAPOLI 7 - "Entra e decide la partita al primo pallone giocato, attaccando la profondità con cattiveria e caratteristiche di velocità e senso del gol che non hanno tutti gli esterni azzurri. Continua a dare fastidio in ripartenza e prova anche a sacrificarsi senza palla conquistando falli importanti. Un'altra risposta a chi ha esagerato sul suo conto nei mesi quando tutta la squadra non girava".

CORRIERE DELLA SERA 6.5