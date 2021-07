Lunedì il raduno e giovedì a Dimaro: il programma e le amichevoli dell'estate azzurra

Domani sera il Napoli dei convocati per Dimaro è atteso in città per il raduno che è in programma lunedì. Gli azzurri verranno sottoposti al primo giro di esami Covid-19 e poi - riferisce il Corriere dello Sport - martedì lo staff medico darà il via ai test fisici ed alle visite di routine con un assaggio di lavoro sul campo. Il primo allenamento a Dimaro è invece previsto giovedì alle 17.30, il giorno in cui sbarcherà allo Sporthotel Rosatti, il classico quartier generale tinto d'azzurro. L'esordio il 18 luglio, soft, contro i dilettanti trentini della Bassa Anaunia, e la seconda gara il 24 luglio con la Pro Vercelli, squadra di Lega Pro. Un test un po' più attendibile prima della super-sfida del 31 luglio all'Allianz contro il Bayern che sarà più avanti nella preparazione.