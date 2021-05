Maksimovic ai saluti, addio possibile per Koulibaly: fine di un ciclo in difesa

A fine anno sarà rivoluzione in difesa per il Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che partirà Maksimovic, in scadenza di contratto, ma potrebbe salutare anche Koulibaly. "Con l’uscita di Maksimovic destinato a cambiare casacca, torna prepotentemente alla ribalta anche la possibile cessione di Koulibaly che interessa alle big europee e porterebbe rilevanti risorse da reinvestire nel reparto. Un piccolo romanzo di mercato quello del senegalese, che si riaccende ciclicamente nelle ultime sessioni di trattative. Una trama ripetuta, con De Laurentiis poco disposto a fare sconti per una delle sue più importanti stelle".