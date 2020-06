Maksimovic ha conquistato tutta Napoli, arriva il rinnovo: iniziato lo scambio di documenti

Nikola Maksimovic ha vinto tre volte, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, parlando della vittoria della Coppa Italia, della vittoria su Sarri che gli concesse briciole prima del prestito allo Spartak Mosca a gennaio, e soprattutto ha rapito la gente di Napoli (meraviglioso l'abbraccio con i tifosi, cantando su un taxi al ritorno da Roma). Il difensore che odia i social, s'è chiuso in casa infortunato ma alla fine del lockdown s'è presentato come un leone, un muro, un gigante, un re di coppa. L'incontro con Gattuso è stato decisivo perché il centrale ammirato nelle ultime due partite non è secondo a nessuno ed un addio di Koulibaly sarebbe meno doloroso. Per lui è pronto il rinnovo del contratto fino al 2025: lo scambio dei documenti è iniziato, la firma e l'annuncio arriverà nel giro di qualche giorno.