Malcuit risponde ai tifosi: "Presto ritorno in campo, ecco i due più forti del Napoli! Su Pépé e il mio futuro..."

Conversazione social per Kevin Malcuit. Sul proprio account Instagram il terzino del Napoli ha risposto alle domande dei tifosi. Le sue risposte le abbiamo riassunte così in modo discorsivo: "Presto tornerò a giocare. Non ho un giocatore preferito.

Capelli? Chiedilo ad Allan. Benzima è il miglior attaccante. Tutti i calciatori del Napoli sono simpatici. Il giocatore più forte mai affrontato non gioca in Italia. Buu è il mio personaggio di Dragon Ball preferito. Dr House è la mia serie tv preferita.

Pepè? Con lui sono molto amico. Farlo venire al Napoli? Sta bene all'Arsenal.

L'anno prossimo via o resto a Napoli? Decide Dio.

Il giocatore più forte del Napoli? Koulibaly e Mertens. Ancelotti o Sarri? Ancelotti. Ma Sarri non lo conosco".