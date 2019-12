Mandragora a Sky: "Non mi aspettavo di trovare il Napoli in questa situazione"

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky nel pre partita:



Momento delicato per entrambe le squadre, voi come l'avete preparata? "Sicuramente l'abbiamo preparata con grande voglia di fare risultato. In questo momento quello che ci manca è riuscire a tirar fuori una grande prestazione dal punto di vista dell'atteggiamento e cercheremo di mettere in pratica proprio questo".



Ti aspettavi di trovare il Napoli in questa situazione? "Partendo dal presupposto che per me è sempre un'occasione speciale giocare contro il Napoli perché è la squadra della mia città, non mi aspettavo di trovarli così. Sappiamo bene che loro sono una squadra molto forte nonostante le tante problematiche che stanno attraversando, ma cercheremo di sfruttare a nostro favore questo loro periodo negativo".