Manolas in conferenza: "Non parlo del ritiro! Basta drammi sull'intesa con Kou, giocate solo 6 gare..."

Insieme a Carlo Ancelotti in conferenza stampa c'è Kostas Manolas, carico per la partita di domani contro il Salisburgo. Non ha voluto parlare del ritiro annunciato da De Laurentiis, ma si è soffermato su altri temi il difensore azzurro: "Non voglio parlare delle decisioni della società, sono qui per parlare della partita di domani. Si parla sempre dell’intesa con Koulibaly, ma in realtà non capisco tutti questi drammi, abbiamo giocato insieme solo 6 partite. Lui è arrivato a 10 giorni dall'inizio del campionato. Ma in molte gare che abbiamo giocato insieme non abbiamo subito gol, si parla sempre della difesa ma una squadra dipende da 11 giocatori”.

Come ti spieghi che dopo il rigore il Napoli crea 7 occasioni con un palo e una traversa? "Non so spiegarlo neanche io, dobbiamo entrare bene dall'inizio se vogliamo fare risultato, dobbiamo avere più fame e cattiveria perché non esistono partite facili. Abbiamo preso gol alla prima occasione, poi non abbiamo segnato quando è girata per noi, nella ripresa siamo entrati ugualmente male e sul 2-0 col rigore è finita la partita. Possiamo fare meglio, siamo il Napoli, con tanti grandi giocatori".