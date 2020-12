Maradona, ombre sulle figure di Morla. La famiglia: "Con questo avvocato faremo i conti!"

Morla, l’avvocato che ha creato il business, ma che moglie e figlie di Maradona detestano: "Non vogliamo vederlo". Sull'edizione odierna del Corriere della Sera si parla delle polemiche che imperversano dopo la scomparsa del genio argentino, con particolare attenzione alla figura di Matías Edgardo Morla, colui che ha gestito tutto il patrimonio di Maradona nella parte finale della sua vita.

"Malato, sfiduciato, vizioso, depresso, negativo e per nulla sereno, Maradona s’affidò come sempre a Morla. Cedendogli diritti e rovesci della sua esistenza, con lo sfruttamento esclusivo dei marchi maradoniani. Che cosa pensassero di tutto questo i familiari del Pibe, s’è capito bene il giorno dei funerali. Con quello strano addio di Morla, a distanza e solo su Twitter: "Non vogliamo vederlo neanche dipinto", hanno sibilato Dalma e Giannina, le orfane. E il diktat dell’ex moglie Claudia: "Con questo avvocato faremo i conti!".