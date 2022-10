Mario Rui all'intervallo: "Negli ultimi 10' ci siamo complicati la vita, nella ripresa serve fare meglio"

Il Napoli chiude in vantaggio per 3-1 il primo tempo contro il Torino.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli chiude in vantaggio per 3-1 il primo tempo contro il Torino. Nell'intervallo è Mario Rui, terzino azzurro, a prendere la parola ai microfoni di Dazn: "Abbiamo iniziato bene, ma gli 10 minuti ci siamo abbassati troppo complicandoci la gara. Negli spogliatoi vedremo cosa non va bene e penseremo al secondo tempo. L'importante è che la squadra stia bene, cercheremo di fare meglio nel secondo tempo".