Mazzarri ritrova (quasi) tutti: un solo cambio rispetto al derby

Mazzarri non ha lasciato indizi in conferenza, ma ha le idee chiare su modulo e formazione e qualche scelta sarà anche l'unica possibile. Come a centrocampo.

In difesa torna disponibile Mazzocchi, anche se l'idea, alla vigilia, è quella di blindare il reparto con Gollini ancora titolare per l'assenza forzata di Meret, Di Lorenzo e Mario Rui esterni, Rrahmani con Juan Jesus al centro, Ostigard ancora una volta dalla panchina. In attacco, con Osimhen in campo oggi ma in Coppa d'Africa, gli elogi a Simeone sanno di conferma da titolare dopo la Salernitana. Lo supporteranno Politano e Kvaratskhelia. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.