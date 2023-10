Meluso su Osimhen a Mediaset: "Ama questa maglia, lo sta dimostrando con i fatti"

Le parole di Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Infinity prima della sfida contro il Real Madrid.

Le parole di Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Infinity prima della sfida contro il Real Madrid: "Credo che sia una partita dove i calciatori troveranno grandi motivazioni dai più giovani come Natan passando a Zielinski, Osimhen e gli altri. Natan ha esordito benissimo e spero che continui così e ci auguriamo che la squadra continui a portare avanti le buone prestazioni. Osimhen ama questa maglia e lo dimostra con i fatti, le parole lasciano il tempo che trovano. Adesso ci mettiamo tutto alle spalle infatti ama questa maglia e la squadra".

Come vive questo esordio in casa con il Real Madrid?

"E' una partita importante ma come le altre, ma sono sereno. Questa è una squadra che ha già la sua identità e io do il mio contributo. I giocatori mi stanno sorprendendo soprattutto umanamente sono grandi uomini e credo che stasera facciano il loro meglio".