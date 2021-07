Mercato fermo senza cessioni, ma Spalletti ha già fatto una richiesta

Sul mercato il Napoli è fermo perché prima deve cedere, causa equilibri di bilancio. Però da anni c’è un buco nel ruolo del terzino sinistro, causa i ripetuti infortuni di Ghoulam e le mancate scelte in entrata. Il tecnico toscano ha chiesto Emerson Palmieri. Sperando basti, visto che pure in mediana qualcosa servirebbe, perché non è detto che Spalletti schieri lo spagnolo Fabian Ruiz, sempre che resti, nei due in mezzo.