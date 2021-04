Mertens bocciato dai quotidiani: "Corre a vuoto, non è serata! Non è Ciro"

Un passo indietro per Mertens dopo le ottime prove delle ultime partite. Voti bassi per il belga sui principali quotidiani sportivi.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport non va oltre il 5 così motivato: "Finisce per rappresentare una presenza ornamentale, mentre invece dovrebbe offrirsi come valore aggiunto. Da centravanti o da sotto-punta non è Ciro".

Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport: "Da centravanti quasi non si vede, facilitando così il lavoro di De Ligt e Chiellini. Nella ripresa dovrebbe dare più fantasia e creatività, ma si capisce che non è serata e si aggira senza mai incidere".

Voto 5 per la pagella di Tuttonapoli: "Corre a vuoto, come tanti compagni, per quasi tutto il primo tempo. Meglio quando entra Osimhen e può abbassarsi a fare più gioco, ma trova un paio di suggerimenti in verticale e pochissimo altro. In questo tipo di gare più aperte, con tanto campo da prendere e continui ribaltamenti ed allunghi, non può dare lo stesso apporto di Osimhen".