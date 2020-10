Mertens e gli auguri a Maradona: "Ti voglio bene Diego, scusa se ho fatto più gol di te"

“Auguri Diego, scusa se ho fatto più gol di te ma tu resti sempre il più importante”. Parla così Dries Mertens in occasione del 60° compleanno di Diego Armando Maradona, col belga che ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

Questa una breve anticipazione diffusa dall’emittente satellitare: “Ancora auguri Diego, ti voglio bene. Quando ho firmato per il Napoli mai avrei pensato di riuscire a fare questo, dopo otto anni non ho più nessuno nella classifica marcatori di tutti i tempi del club. Ora tocca me trovare nuove motivazioni e continuare”.