Materazzi: "Scudetto? Occhio al Milan, ma l'Inter resta sempre la favorita assieme al Napoli"

vedi letture

L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato ai media presenti (tra cui Tmw) a margine dell'Assemblea di Lega Serie A a Milano: "Mi aspetto una bella Serie A, tutti si stanno rinforzando. Il Milan, avendo solo il campionato, può fare un ottimo cammino. L'Inter però è sempre l'Inter e rimane favorita, assieme al Napoli".

Come ha recepito le parole di Lautaro?

"Da fuori dico che è un gruppo sano, che è normale che dopo sessanta partite ci siano stress e tensione, con dei chiarimenti che dovrebbero essere fatti dentro lo spogliatoio. Poi però ci si vede, si comunica, senza dimenticarsi dei traguardi raggiunti negli ultimi tempi".

Ora in panchina c'è Chivu.

"Sapete che rapporto ho con lui, è vent'anni che è all'Inter e sa cosa vuol dire essere interista: è bravo, preparato, ha dimostrato di poter allenare con una gavetta importante. A Parma, in poche partite, ha capito cosa serviva alla squadra. Non dimentichiamo i risultati che ha ottenuto: è capitata l'occasione, un fulmine a ciel sereno. La società è stata pronta e ha preso Chivu, scelta migliore per cosa offriva il mercato".

Leoni è pronto per l'Inter?

"Se lo vogliono Inter, Milan e Juve… Secondo me sì. Il vantaggio dell'Inter è che essendoci Chivu sanno cosa chiedere uno all'altro".

Quale mossa delle panchine l'ha stupita di più?

"La sorpresa è stata l'uscita di Inzaghi, l'entrata di Chivu è stata poi una scelta ponderata. Vedremo poi anche Cuesta, molto giovane. E al Mondiale ho visto Maresca vincere, sono 3-4 anni che fa ottimi risultati. Avessi dovuto scommettere, avrei perso dei soldi, il PSG sembrava imbattibile".

Modric al Milan che acquisto è?

"Lo vedo benissimo. Al di là della classe, sa in ogni circostanza cosa fare col pallone".

Che scelta è Gattuso per la Nazionale?

"Si è preso la responsabilità Gigi Buffon, che l'ha sponsorizzato. Se non arrivano risultati, se ne assumerà la responsabilità. Con la faccia di Buffon, Rino ha una grandissima copertura".

Scrivete nella chat del 2006?

"Sì ma per farci gli auguri, senza parlare di Nazionale, che è una bella gatta da pelare. In questi giorni gli americani mi hanno detto che aspettano l'Italia al Mondiale".

Secondo lei è possibile ricomporre con Calhanoglu?

"Non ho il suo numero, sono cose che gestiscono loro. Come giocatore Calhanoglu è molto importante per l'Inter, mi auguro resti perché è un campione. Guardiamo a cosa si è costruito in questi anni, troppo importante per sperperarlo".

De Winter è da Inter?

"Penso di sì".