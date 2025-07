Zauli: "Lucca come Toni, Conte dal centravanti cerca una caratteristica precisa"

Lamberto Zauli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Miretti ha dimostrato sin da subito con me, all’inizio della sua carriera, di essere un calciatore importante. E’ reduce da un’ottima annata a Genoa e se Manna, che lo conosce bene, pensa a lui vuol dire che farebbe comodo al Napoli. E’ un calciatore che ha una grande tecnica, sa stare in grandi squadre e sarebbe un’arma importante per completare il reparto di centrocampo del Napoli.

Pio Esposito e Lucca come Toni? Conosco bene Toni, ho giocato con lui tanti anni. Fece anni ed anni segnando 30 goal a stagione. Io punterei sia su Lucca che su Esposito. Forse Esposito è un punto di domanda per la Serie A, mentre Lucca ha già dimostrato. Conte cerca sempre un vertice importante dove la squadra si appoggia e si creano spazi per gli inserimenti. Il Napoli prenderà un’alternativa a Lukaku per essere sempre più competitivo”.