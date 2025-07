Tacchinardi: "Miretti? Mi aspettavo di più da lui! De Bruyne? Deve fare come Pirlo alla Juve"

vedi letture

L’ex centrocampista della Juventus ed attuale talent Mediaset Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole: “Il Napoli sta facendo una super squadra. Miretti? Un calciatore molto interessante perché aveva tutto per poter sfondare in Serie A, aveva tecnica, tiro e corsa. Credevo potesse davvero sfondare, ma poi non è andata ancora così. Magari alla Juventus c’erano troppe pressioni, magari con Antonio Conte potrà crescere ancora di più perché gli insegnerà ancora altre cose. Poi non gli peserà il fatto della titolarità del posto, avendo calciatori davanti, e proprio questi ultimi potrebbero dargli consigli importanti per farlo crescere ancora.

Mi sono sempre piaciuti i calciatori che da giovani hanno la personalità di voler emergere, e quindi da Miretti mi aspettavo qualcosa in più. Però magari ha bisogno soltanto di un po’ più di tempo, forse ha sofferto le aspettative alte. De Bruyne arriva a Napoli nel momento giusto, ma bisogna che abbia ancora fame di vincere, di crescere e di dimostrare qualcosa, come quando Pirlo arrivò alla Juventus. Kevin è un calciatore che può cambiare le partite in qualsiasi momento con una giocata”.