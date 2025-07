Caliendo: “Osimhen gestito male! Serve grande opera di mediazione, altrimenti può finire male"

L’agente FIFA e grande conoscitore di calciomercato Antonio Caliendo è intervenuto quest’oggi ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Purtroppo sono quelle situazioni che si vengono a creare quando non si lavora bene prima. Quando un campione come Osimhen, perché non è un calciatore qualsiasi, si gestisce in maniera non corretta si creano certe situazioni. Evidentemente non è stato gestito bene, perché un campione deve essere tale dentro e fuori dal campo.

Tutti i grandi campioni hanno delle personalità particolari, ma lui mi ha dato l’impressione che nessuno gli abbia parlato facendogli capire esattamente il suo ruolo e il suo percorso. A me dispiace tanto sia per il Napoli che soprattutto per il calciatore. La soluzione può dipendere molto dal club, perché la società può fare fino ad un certo punto. Sicuramente è una decisione importante, con un presidente che ha grande personalità, mentre di fronte un calciatore con la sua personalità. Ci vuole una grande opera di mediazione, altrimenti si può finire male“.