Milik, bel messaggio sui social: "Seguiamo tutti le regole, ne usciremo insieme!"

Il calciatore del Napoli Arek Milik ha pubblicato un bel messaggio sul proprio account Instagram in merito all'emergenza Coronavirus che si sta abbatendo sul nostro paese: "E’ un momento difficile per tutti: siamo tutti messi alla prova. Per questo dobbiamo dimostrare di saper reagire, attenersi alle regole e ne usciremo insieme. Ad ognuno di noi viene chiesto di fare la propria parte. Speriamo che la situazione torni presto alla normalità. La salute e’ il bene più importante. Forza!"