Min. Sport: "Ora risposte su allenamenti di squadra. Ripresa campionato? Surreale se mi augurassi il contrario..."

Il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha parlato ai microfoni di Rai 1, durante la trasmissione Frontiere, soffermandosi ovviamente anche sulla questione legata al calcio: "Abbiamo confermato la road map, il 4 maggio sarebbe ripresi, come è stato, gli allenamenti individuali. C'è stata la possibilità di applicare questo anche ai singoli atleti delle squadre, e poi dal 18 maggio, dopo che sarà approvato il protocollo dal comitato tecnico-scientifico, si potranno attuare anche gli allenamenti di squadra. Sarà approvato? Sono fiducioso che entro questa settimana avremo risposte. Il comitato deve occuparsi di tante cose, anche il calcio entro questa settimana troverà una soluzione.

Riapertura campionato? Io me lo auguro vivamente, se non fosse così sarebbe surreale per un Ministro dello Sport. Ovviamente deve venire in sicurezza. I toni di questi giorni sono stati determinati da una pressione di chi ci chiedeva subito una data. Io mi auguro che entro metà giugno si possa riaprire, vedremo anche da quello che succederà nelle prossime settimane, se la curva dei contagi continuerà a scendere.

Noi come Governo, mi auguro che non dovremo prenderci questa responsabilità, ma se non ci dovessero essere le condizioni, allora sarà lo stesso Governo a fermare tutto. Poi si studieranno delle misure per evitare danni importanti a tutto il sistema.

Porte chiuse? Quello è fuori discussione.

Correre ed andare in palestra? Attività motoria e sportiva all'aperto è ripresa, ma questo lavoro della ripresa di palestra, centri sportivi, è a buon punto, entro la fine di questa settimana consegneremo al comitato tecnico scientifico le linee guida, sperando che possano valutarle positivamente".