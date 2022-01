Morte Gianni Di Marzio, il messaggio di cordoglio di ADL e la SSCNapoli

"Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra", questo il messaggio di cordoglio del club partenopeo sui propri canali social per la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex tecnico del Napoli ma anche talent scout, dirigente ed opinionista negli ultimi anni.