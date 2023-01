Moviola Cds: "Ferrieri Caputi bocciata! Il gol di JJ era da annullare"

"Non sufficiente la partita di Maria Sole Ferrieri Caputi" scrive il Corriere dello Sport nella sua moviola. Voto 5 al fischietto di Livorno

"Non sufficiente la partita di Maria Sole Ferrieri Caputi" scrive il Corriere dello Sport nella sua moviola. Voto 5 al fischietto di Livorno: "Troppi falli chiari non fischiati, non puoi non ammonire Pickel e Gaetano alle mani dopo l’episodio in area della Cremonese, non puoi non fischiare una netta trattenuta di Sernicola su Simeone sotto i tuoi occhi, lo stesso Sernicola che va a martello (senza affondare) su Juan Jesus e non viene ammonito. Da annullare la rete dell’1-1: è infatti evidente la carica di Simeone (lo tiene in gioco il sinistro di Ciofani) su Carnesecchi che si sta rialzando dopo la parata".