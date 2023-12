Moviola Cds: "Kvara ha rischiato il rosso, ma anche Gatti andava ammonito"

Nella sua moviola, il Corriere dello Sport oggi in edicola commenta l'arbitraggio di Orsato

Nella sua moviola, il Corriere dello Sport oggi in edicola commenta l'arbitraggio di Orsato. Il fischietto di Schio raggiunge la sufficienza, ma c'è qualche errore: "Giallo a Kvara ok, da rosso se avesse scagliato con più forza il pallone su Gatti. Ma era da giallo lo stesso Gatti (ha l’impunità diplomatica?) per aver ritardato la ripresa del gioco e lo era Cajuste quando entra sì di spalla, ma sulla schiena di Rabiot".