Moviola Gazzetta a sorpresa: "Non c'era il 2° rigore, contatto light e non andava fischiato"

C'era un solo rigore per il Napoli, il secondo non andava concesso. E' quanto si legge sulla moviola de La Gazzetta dello Sport che analizza la direzione di gara di Serra: "Il primo episodio-chiave avviene al 33’ pt: Medel e Osimhen saltano per contendere il pallone, solo che il difensore cileno lo fa col braccio largo e più alto della spalla; braccio che, nel contatto aereo col nigeriano, finisce per colpire il pallone. Inizialmente Serra dà fallo all’attaccante, sbagliando; poi il Var lo richiama a video: rigore che ci sta. Il secondo penalty arriva al 13’ s.t.: nonostante ci sia un lieve tocco (Mbaye colpisce la gamba sinistra di Osimhen), per le indicazioni dei vertici arbitrali questi contatti molto light non sono più da considerare come calcio da rigore".