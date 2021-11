Moviola Gazzetta: "Non c'era nessun rigore per il Napoli e Kalinic non andava espulso"

Non c'era nessun rigore richiesto dal Napoli e dai suoi tifosi. E' questa la sintesi della moviola de La Gazzetta dello Sport nel giudizio sull'abritraggio di Ayroldi: "Al 45’ del primo tempo, Insigne reclama un calcio di rigore per un suo tiro cross che sbatte sul braccio sinistro di Dawidowicz, che però è correttamente posizionato dietro la schiena. Al 4’ della ripresa Osimhen frana in area dopo un contatto con Gunter, Ayroldi fischia un fallo in attacco che non c’è perché il nigeriano anticipa il difensore, così come non ci sono gli estremi per la massima punizione".

Non solo, secondo il quotidiano è sembrato esagerato il rosso a Kalnic: "Al 3’ di recupero, espulso anche Kalinic per due sbracciate, su Rrahmani (severo il primo giallo, il croato difendeva la posizione) e Mario Rui".