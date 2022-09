Napoli-Ajax, biglietti in vendita da domani: tornano i settori inferiori, agli abbonati -20%!

Contestualmente saranno messi in vendita da subito i posti non occupati dalla prelazione per gli abbonati

I biglietti per la gara di Uefa Champions League Napoli vs Ajax, che si disputerà il 12 ottobre 2022 alle ore 18.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 10.00 di sabato primo ottobre 2022.

Questi i prezzi di Napoli vs Ajax a tariffa intera

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 75,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 70,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curva anello superiore € 50,00

Curva anello inferiore € 25,00

Questi i prezzi di Napoli vs Ajax riservati agli abbonati 2022.23

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 56,00

Distinti anello inferiore € 28,00

Curva anello superiore € 40,00

Curva anello inferiore € 20,00

Per i primi due giorni, e precisamente fino alle ore 23.59 di domenica 2 ottobre 2022, gli abbonati della stagione 2022.23, che hanno sottoscritto l’abbonamento entro il 29 settembre 2022, avranno il diritto di prelazione sul posto e lo sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto.

Contestualmente saranno messi in vendita i posti non occupati dalla prelazione per gli abbonati.

A partire dalle ore 10.00 di lunedì 3 ottobre 2022 proseguirà la sola vendita libera e gli abbonati della stagione 2022.23 avranno la possibilità di usufruire comunque dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, ma non più della prelazione sul posto. Basterà inserire il numero di fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento 2022.23 per “sbloccare” la tariffa scontata, sia online (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215) che presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ), anche acquistando un posto diverso da quello dell’abbonamento della stagione 2022.23. Questa modalità prevede l’acquisto di un solo biglietto per ogni abbonato.

In vendita libera, ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. L’acquisto avverrà con il caricamento del titolo digitale sulla fidelity card oppure con la ricezione del biglietto in pdf (modalità stampa@casa). Per quest’ultima modalità non è necessaria la fidelity card. Questo il link: https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215

I tagliandi potranno essere acquistati anche presso tutti punti Ticketone (clicca qui per consultare l’elenco ). I titoli potranno essere caricati digitalmente sulla propria fidelity oppure stampati su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale) e, quindi, senza obbligo di fidelity card.

I settori per i diversamente abili saranno acquistabili a partire dalle ore 10.00 di sabato 1° ottobre, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore del biglietto.

Acquisto con caricamento del titolo digitale sulla propria fidelity card.

Questa modalità di vendita prevede che il titolo di accesso venga associato alla fidelity card che dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre.

Coloro che acquisteranno il biglietto attraverso il web, riceveranno via mail il tagliando/segnaposto, da portare con sé allo stadio. Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order.

Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso. Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.

L’accesso allo Stadio dovrà avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla SSC Napoli tramite il proprio personale, al fine di evitare assembramenti.